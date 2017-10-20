СМИ назвали кассовые фильмы самого скандального продюсера Голливуда Вайнштейна

Названы самые кассовые фильмы The Weinstein Company, откуда недавно был уволен продюсер Харви Вайнштейн, уличенный в сексуальных домогательствах. Газета The Guardian составила список в своем материале, посвященном будущему TWC и ее активам.

Первое место занимает «Джанго освобожденный» (2012), который заработал в мировом прокате $425 млн. Режиссер — Квентин Тарантино, в ролях — Джейми Фокс, Кристоф Вальц, Керри Вашингтон, Леонардо ДиКаприо. Лента была номинирована на пять премий «Оскар», выиграла две.

На второй строчке – «Король говорит!» (2010). Мировые сборы – $414 млн. Режиссер — Том Хупер, в ролях — Колин Ферт и Джеффри Раш. Лента получила 12 номинаций на «Оскар», выиграла в четырех категориях.

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Далее следуют «Бесславные ублюдки» ($321 млн), «Приключения Паддингтона» ($268 млн), «Мой парень — псих» ($236 млн), «Игра в имитацию» ($233,5 млн), «Очень страшное кино 4» ($178 млн).

В список также попали «Дворецкий» ($176,6 млн), «Омерзительная восьмерка» ($155,8 млн), «Лев» ($140 млн) и «Артист» ($133 млн).

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Лос-Анджелеса расследует дело в отношении Вайнштейна.