Кремль продолжает называть себя "гарантом" Минска-2, несмотря на участие Суркова в открытии памятника российским оккупантам

В Кремле заявили, что участие помощника президента РФ Владислава Суркова в открытии памятника российским оккупантам в Ростове-на-Дону не дискредитирует Россию, которая называет себя «гарантом» Минских договорённостей.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН.

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«Речь идет о том, что герои как говорят авторы памятника защищали людей на Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Вы знаете какие события спровоцировали все то, что происходит и продолжает происходить на юго-востоке Украины», - сказал он.

«Мы не считаем, что это (участие Суркова) какая-то дискредитация. Россия была и остается гарантом Минских договорённостей и продолжает последовательную линию на то, чтобы всемерно способствовать выполнению Минских договорённостей теми сторонами, которым надлежит это сделать», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Ростове-на-Дону открыли памятник русским оккупантам, воевавшим на Донбассе.

Стелу открыл помощник президента России Владислав Сурков, ставленник Кремля в Донецке Александр Захарченко, а также первый руководитель оккупационной администрации, ныне глава так называемого «Союз Добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

«Это важно для нас – русских добровольцев. Мы увековечили память погибших в боях 2014-2015 годов. Русские добровольцы нужны России», - заявил Бородай.

7 октября в столице Сербии Белграде состоялись переговоры спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Суркова о перемирии на Донбассе.