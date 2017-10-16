В Ростове открыли памятник российским оккупантам, которые воевали на Донбассе

В Ростове-на-Дону открыли памятник русским оккупантам, воевавшим на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, стелу открыл помощник президента России Владислав Сурков, ставленник Кремля в Донецке Александр Захарченко, а также первый руководитель оккупационной администрации, ныне глава так называемого «Союз Добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

«Это важно для нас – русских добровольцев. Мы увековечили память погибших в боях 2014-2015 годов. Русские добровольцы нужны России», - заявил Бородай.

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В свою очередь, Захарченко отметил, что памятник открыт в годовщину ликвидации боевика Арсена Павлова «Моторолы».

Также в Ростове-на-Дону прошел Третий съезд «Союза Добровольцев Донбасса».

Как сообщал УНИАН ранее, местные жители выступили против установки памятника, журналисты спросили у донского казака, блогера Сергея Белогвардейца, уроженца Ростовской области, который сейчас вынужденно проживает в Украине.

"Так называемые добровольцы из России – это, как правило, асоциальный элемент. Вести себя они не умеют. Возвращаясь из зоны конфликта, они неоднократно совершали преступления, вели себя вызывающе. Они были возмущены, почему простые люди, видя в них на рукавах повязки "ЛДНР", "Новороссия", не приветствовали их как героев", - вспоминает Сергей. По его словам, холодные встречи и приемы со стороны местного населения в "добровольцев" вызвали агрессию в отношении жителей Ростова и других городов области.