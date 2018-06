В Египте произошла железнодорожная катастрофа: минимум 21 погибший и 55 раненых

По меньшей мере 21 человек погиб и 55 получили ранения в результате катастрофы на железной дороге в египетском городе Александрия.

Об этом со ссылкой на источники в ведомствах по безопасности и медицине, сообщает Reuters в Twitter.

«Минимум 21 погибший и 55 раненых в крушении поезда в Египте в Александрии», – говорится в сообщении.

