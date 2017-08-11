В Египте произошла железнодорожная катастрофа: минимум 21 погибший и 55 раненых

17:19, 11 августа 2017
Мир
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В Египте произошла масштабная катастрофа на железной дороге - по меньшей мере, 21 человек погиб.

В Египте в результате аварии на железной дороге пострадали более полусотни человек / фото tvc.ru

По меньшей мере 21 человек погиб и 55 получили ранения в результате катастрофы на железной дороге в египетском городе Александрия.

Об этом со ссылкой на источники в ведомствах по безопасности и медицине, сообщает Reuters в Twitter.

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«Минимум 21 погибший и 55 раненых в крушении поезда в Египте в Александрии», – говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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Теги: #авария на ж/д в Египте#происшествия в Египте