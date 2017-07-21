На египетском курорте прогремел взрыв

В Египте прогремел мощный взрыв в пригороде на юге Каира, передает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что взрыв произошел в пригороде Хелуане. Телеканал отмечает, что взрыв произошел в одном из кафе – там взорвался газовый цилиндр.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Египте с ножом напали на жителей отеля, двое украинских туристов погибли. Ранения получили еще четверо. Мотив стрелявшего неизвестен.

В то же время, как отметили в министерстве внутренних дел, по предварительным данным, нападающий приплыл в отель с соседнего пляжа. Нападение было совершено на известном курорте Хургада. В МВД Египта также отметили, что туристы были доставлены в местную больницу.