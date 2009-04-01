Газпром даст Турции газ через «Голубой поток»

ОАО «Газпром» увеличит подачу газа по газопроводу «Голубой поток» для компенсации сокращения поставок газа в Турцию из-за аварии в Приднестровье.

Об этом УНИАН сообщили в управление информации ОАО «Газпром».

«В результате разрыва на магистральном газопроводе «Ананьев – Тирасполь – Измаил», произошедшего 1 апреля вблизи города Тирасполя в Приднестровье, временно сокращена подача российского газа через территорию Молдовы в направлении балканских государств. Объем сокращения составляет примерно 40%. Подача газа осуществляется по параллельным газопроводам», – отмечается в сообщении.

«Газпром» увеличит подачу газа по газопроводу «Голубой поток» для компенсации сокращения поставок газа в Турцию. Поставки газа в Румынию, Болгарию, Македонию и Грецию будут продолжены в прежних объемах по балканскому коридору.

Как сообщал УНИАН, подача российского газа потребителям на Балканах была временно приостановлена из-за аварии, произошедшей в среду утром на транзитном газопроводе под Тирасполем. Примерно в 6:30 мск недалеко от Тирасполя произошел разрыв магистрального газопровода «Ананьев – Одесса – Измаил» с возгоранием газа. Авария произошла на участке газопровода в поле возле села Кицканы на правом берегу Днестра.

Жертв и разрушений нет. На месте происшествия ведутся аварийные работы.

Правительство Молдовы в среду подтвердило факт взрыва на газопроводе в Приднестровье. «Я могу подтвердить, что на газопроводе возле Тирасполя был взрыв», – сказал пресс-секретарь правительства Молдовы Виталий КОНДРАЦКИЙ.

По его словам, причины взрыва технические и о терроризме речь не идет. Премьер-министр Зинаида ГРЕЧАНАЯ собирает госкомиссию по чрезвычайным ситуациям для расследования причин взрыва, сказал он.

В пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что транзит газа в страны Балканского региона будет возобновлен на 85-90% до 15:00 среды, 1 апреля.