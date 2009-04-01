США предлагают талибам примирение за разрыв с Аль-Каидой

США и афганские власти предлагают талибам примирение и интеграцию в общество в обмен на их лояльность. Вопрос о стабилизации ситуации в Афганистане обсуждался на начавшейся сегодня международной конференции в Гааге, в которой приняли участие президент Афганистана Хамид Карзай, госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также представители более 80 государств, передает Associated Press.

Х.Клинтон заявила, что талибам, желающим заключить мир с афганскими властями и соблюдать конституцию, будет предоставлена возможность реинтеграции в общество, однако для этого они должны "прервать свои связи с международной террористической организацией "Аль-Кайеда". В свою очередь, Х.Карзай заявил, что успех в данном случае будет зависеть от разработки эффективной стратегии и поддержал президента США Барака Обаму в его намерении направить в Афганистан дополнительные войска, а также больше гражданских наблюдателей и инструкторов для афганских служб безопасности.

Кроме того, участники конференции отметили, что довольно серьезную проблему представляют граничащие с Афганистаном районы Пакистана, не признающие государственной власти и предоставляющие убежище талибам. В связи с этим Х.Клинтон подчеркнула необходимость тесного сотрудничества с Пакистаном и предоставления ему необходимых средств для борьбы с боевиками. Между тем министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, принимавший участие в конференции, предостерег других участников от вмешательства в политику государства и призвал к "уважению суверенитета и территориальной целостности" Пакистана.

РосБизнесКонсалтинг