Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР предлагает включить в “черный список” льготных зон “налогового рая” три американских штата - Делавар, Неваду и Вайоминг.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил, выступая на заседании Комитета по экономическим и монетарным делам Европарламента.

Он отметил, что недавно лидеры ЕС начали давить на Бельгию, Австрию и Люксембург с целью упрощения правил относительно банковской тайны для того, чтобы избежать включения этих трех стран в перечень зон “налогового рая”.

“Я хотел бы, чтобы все “шишки” в Европе, которые настаивают на том, чтобы эти три страны отказались от банковской тайны, продемонстрировали такую же смелость относительно США”, - сказал премьер Люксембурга.

При этом он выразил убеждение в том, что если эти три штата не будут включены в “черный список”, тогда саммит “Большой двадцатки” потеряет доверие к себе как форум, который пытается в действительности преодолеть мировой экономический кризис.

“Если нужен “черный список”, Америка должна занять в нем свое место”, - отметил Ж.-К.ЮНКЕР.

Три американских штата известны как места с большими налоговыми льготами наряду с Американскими Виргинскими островами, и является любимым местом для регистрации бизнеса.

“Я не слышу ни одного другого премьер-министра, кроме меня, который затрагивал бы этот вопрос”, - сказал Ж.-К.ЮНКЕР.

“До 3 апреля мы увидим, было ли все это лишь для того, чтобы поразить публику, или для поиска реального решения существующих проблем”, - добавил он.