Forbes: Россия постепенно возвращается к жизни, но местные жители беспокоятся

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Россия постепенно возвращается к жизни, но местные жители беспокоятся", опубликованной на сайте издания Forbes.

Экономика России сейчас, безусловно, в лучшем положении, чем год назад. Но скажите это россиянам.

Согласно данным Российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 45% из них считают, что "худшее еще впереди", несмотря на хорошее восстановление экономики на 3,1% за последние 12 месяцев, закончившееся в мае. Более высокие цены на продукты питания и сокращение сбережений были самой большой проблемой опрошенных россиян. Из-за постоянной барабанной дроби войны и рассказам о сговоре России в Соединенных Штатах, среди россиян неуклонно растет страх военного конфликта с американцами из-за Сирии или Украины, как свидетельствуют опросы ВЦИОМ.

Страхи россиян из-за возможной войны в июне оставались на уровне 20% против 12% в январе, когда дружественный президент Дональд Трамп был избран в Белый дом.

Наибольшие опасения вызывают внутренние проблемы, показывает опрос ВЦИОМ. Риск падения доходов – на первом месте в списке проблем, волнующих россиян.

"Цифры ухудшаются. Опасения относительно уровня дохода, безработицы и внутренних беспорядков, которые раньше были довольно умеренными, также демонстрируют неблагоприятную динамику", - заявил в среду Олег Чернозуб. "Оптимизм общества в отношении преодоления кризиса и поддержания политической стабильности становится неустойчивым", - сказал Чернозуб.

Россия: от плохого к посредственному

После двух лет рецессии, вызванной падением цен на сырьевые товары, а именно цен на нефть, медведь возвращается из леса. Но не ради мести.

Каким будет "возвращение"?

В июне объем промышленного производства в России вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча и производство выросли на 5% и 3% соответственно. Горный сектор был поддержан увеличением экспорта природного газа в Европу, важнейший рынок России.

Несмотря на данные опросов ВЦИОМ, реальная заработная плата выросла на 2,9%, а розничные продажи демонстрируют дальнейшее постепенное восстановление на 1,2% против 0,7% в мае. Но объемы розничных продаж могут вводить в заблуждение, поскольку они не включают розничные продажи в Интернете, растущую часть российского бизнеса.

Промышленное производство в первом полугодии увеличилось на 2%.

В отличие от США, где долг – постоянная проблема правительства, внешний долг России сокращается. В прошлом году он составлял 519 миллиардов долларов. Но в 2017 году, если цены на нефть останутся в пределах от $ 40 до $ 45, российский внешний долг составит около $ 497 млрд, или около 36% от ВВП. Это практически ничего.

Россия также укрепляет свои валютные резервы, необходимые для всех развивающихся рынков, для привлечения иностранных инвесторов на свои валютные рынки и рынки облигаций. В 2008 году у ЦБ России было 378 млрд. долларов. Год назад проукраинские и антироссийские активисты приветствовали сокращающиеся запасы России, выжидая момент, когда копилка России совсем опустеет, чтобы открыть шампанское.

Эти запасы теперь составляют около 400 млрд. долл. США и, по прогнозам, они вырастут до 438 млрд. долл. США, если нефть останется на уровне примерно 55 долл. США.

Бюджетный дефицит России снизился с -3,4% от ВВП в 2016 году до прогнозируемых -2,6%, исходя из текущих цен на нефть в 45 долларов за баррель. Если в следующем году цены на нефть вырастут до 55 долларов, дефицит бюджета составит -0,9% от ВВП.

По оценкам Renaissance Capital в четверг, в России по-прежнему наблюдается профицит текущего счета в размере около 22 млрд долларов США.

RenCap прогнозирует рост ВВП на 1,7%-2% в этом и в следующем году, по сравнению с прогнозами рынка на примерно 1,3% в этом году и 1,5% в 2018 году.

Российский фондовый рынок отстает после прошлогоднего бума. Политические риски и опасения по поводу нового законопроекта о санкциях в Сенате США явно вызывают обеспокоенность. Цены на нефть также остаются проблемой, поскольку направление нефти, как правило, определяет востребованность российских ценных бумаг.

Всесторонние многопрофильные опросы, как правило, улавливают сложность чувств государства и часто противоречивые чувства ее граждан. Опрос ВЦИОМ, с одной стороны, явно показывает пессимизм. Но с другой стороны, россияне сказали, что их жизнь и ситуация в стране улучшилась в этом году, по сравнению с двумя предыдущими годами.

По состоянию на июнь, около 59% респондентов сказали, что их личная жизненная ситуация лучше, чем в 2015-16 гг. В июне 2016 года таких было 38%, а в июне 2015 года – 46%. Страна движется в правильном направлении.

Что касается ситуации в стране в целом, только 34% настроены положительно, но это существенно больше, чем 18% в 2015 году.

Индекс социальных ожиданий ВЦИОМ (показывает, насколько оптимистично россияне настроены в отношении будущего страны) по-прежнему отрицательный в 2017 году (-39%). Хорошей новостью является то, что в 2015 году он был еще хуже.

Во многом Россия перешла от плохого к посредственному.

Если отбросить политические риски, у российского правительства все еще много работы внутри страны, чтобы интегрировать некоторые регионы с Москвой и Санкт-Петербургом, двумя самыми богатыми городами России.