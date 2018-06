В Косово выбирают парламент на фоне напряженности в отношениях с Сербией

В Косово 11 июня проходят внеочередные парламентские выборы - третьи по счету с момента провозглашения независимости девять лет назад.

Об этом сообщает Euractiv.

В начале мая парламент Косово проголосовал за вотум недоверия правительству. Оппозиционные партии обвинили премьера Ису Мустафу и его правительство в неспособности выполнить свою программу и одобрять важные для страны законы.

В тот же день президент Косово решил распустить парламент.

Один из претендентов на пост премьера - бывший партизанский лидер Рамуш Харадинай. Несмотря на то, что его Альянс за будущее Косово (АБК) является небольшой партией, он сформировал союз с Демократической партией Косово, основанной влиятельным президентом Хашимом Тачи. Это объединение журналисты окрестили "боевым крылом коалиции".

Второе место на выборах прогнозируют избирательной коалиции, центром которой является партия экс-премьера Исы Мустафы "Демократическая лига Косово" (LDK), в которую также входит левонационалистические оппозиционная партия "Самоопределение" (VV).

Выборы проходят в период высокой напряженности в отношениях с Сербией, массовой безработици, а некоторые из политических лидеров находятся под угрозой судебного преследования за военные преступления.

В январе Харадиная задержали во Франции на основании ордера на международный розыск от Сербии, которая хочет судить его за военные преступления.

