В Косово выбирают парламент на фоне напряженности в отношениях с Сербией

11:55, 11 июня 2017
Мир
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Внеочередные парламентские выборы в Косово – третьи по счету с момента провозглашения независимости девять лет назад.

фото Твиттер @Митрала следовать

В Косово 11 июня проходят внеочередные парламентские выборы - третьи по счету с момента провозглашения независимости девять лет назад.

Об этом сообщает Euractiv.

В начале мая парламент Косово проголосовал за вотум недоверия правительству. Оппозиционные партии обвинили премьера Ису Мустафу и его правительство в неспособности выполнить свою программу и одобрять важные для страны законы.

В тот же день президент Косово решил распустить парламент.

Один из претендентов на пост премьера - бывший партизанский лидер Рамуш Харадинай. Несмотря на то, что его Альянс за будущее Косово (АБК) является небольшой партией, он сформировал союз с Демократической партией Косово, основанной влиятельным президентом Хашимом Тачи. Это объединение журналисты окрестили "боевым крылом коалиции".

Второе место на выборах прогнозируют избирательной коалиции, центром которой является партия экс-премьера Исы Мустафы "Демократическая лига Косово" (LDK), в которую также входит левонационалистические оппозиционная партия "Самоопределение" (VV).

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Выборы проходят в период высокой напряженности в отношениях с Сербией, массовой безработици, а некоторые из политических лидеров находятся под угрозой судебного преследования за военные преступления.

В январе Харадиная задержали во Франции на основании ордера на международный розыск от Сербии, которая хочет судить его за военные преступления.

Хотя суверенитет Косово в настоящее время признан более чем 110 странами мира, напряженность в отношениях между Белградом и его бывшей провинцией - которая преимущественно населена албанцами - выросла до самого высокого уровня с 2011 года.

Вопрос о предоставлении большей автономии для сербского меньшинства в Косово с помощью "объединенных муниципалитетов" до сих пор не решен. Этот процесс имеет решающее значение для прогресса обеих сторон на пути к вступлению в Европейский Союз.

Косово до конца этого года планирует просить о статусе страны-кандидата на членство в ЕС.

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Теги: #выборы в Косово