Клинтон о победе Макрона во Франции: это поражение для вмешивающихся в демократию

Бывший кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, назвав такой результат поражением для тех, кто вмешивается в демократию.

Об этом говорится в сообщении политика в Twitter.

«Победа для Макрона, для Франции, ЕС и мира. Поражение для вмешивающихся в демократию. (Хотя СМИ говорят, что я не могу говорить об этом)», – написала она, комментируя результаты второго тура выборов президента Франции.

Victory for Macron, for France, the EU, & the world.



Defeat to those interfering w/democracy. (But the media says I can't talk about that)