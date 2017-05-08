Клинтон о победе Макрона во Франции: это поражение для вмешивающихся в демократию

04:23, 08 мая 2017
Мир
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Бывший кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон отреагировала на победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

Халларі Клинтон / REUTERS

Бывший кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, назвав такой результат поражением для тех, кто вмешивается в демократию.

Об этом говорится в сообщении политика в Twitter.

«Победа для Макрона, для Франции, ЕС и мира. Поражение для вмешивающихся в демократию. (Хотя СМИ говорят, что я не могу говорить об этом)», – написала она, комментируя результаты второго тура выборов президента Франции.

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Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Согласно данным французского МВД, по результатам обработки 99,9% голосов, лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон имеет показатель 66,06% голосов против 34,9%, которые получила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Победу Макрона уже прокомментировали мировые лидеры, свои поздравления выразил и президент Украины Петр Порошенко.

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Новость в сюжете: Выборы президента Франции
Теги: #Макрон и Ле Пен#Макрон выиграл выборы президента Франции#Клинтон о Макроне