Клинтон о победе Макрона во Франции: это поражение для вмешивающихся в демократию

Бывший кандидат от Демократической партии в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции, назвав такой результат поражением для тех, кто вмешивается в демократию.

Об этом говорится в сообщении политика в Twitter.

«Победа для Макрона, для Франции, ЕС и мира. Поражение для вмешивающихся в демократию. (Хотя СМИ говорят, что я не могу говорить об этом)», – написала она, комментируя результаты второго тура выборов президента Франции.

Victory for Macron, for France, the EU, & the world.



Defeat to those interfering w/democracy. (But the media says I can't talk about that) — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 7 мая 2017 г.

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Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Согласно данным французского МВД, по результатам обработки 99,9% голосов, лидер партии «Вперед» Эммануэль Макрон имеет показатель 66,06% голосов против 34,9%, которые получила лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Победу Макрона уже прокомментировали мировые лидеры, свои поздравления выразил и президент Украины Петр Порошенко.