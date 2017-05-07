"Выбор свободы, равенства и братства": мировые лидеры поздравили Макрона с победой на выборах

Мировые лидеры начали поздравлять независимого кандидата, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

Как сообщает сайт телеканала France24, поздравление от премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезы Мэй поступило по электронной почте.

"Премьер-министр тепло приветствует новоизбранного президента Макрона с успехом на выборах. Франция является одним из ближайших наших союзников, и мы с нетерпением ожидаем на сотрудничество с новым президентом по широкому кругу общих приоритетов", - говорится в письме Мэй.

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Одновременно Макрона также поздравил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, написав в Twitter: "Германия будет на вашей стороне".

Также Макрона поздравили Франсуа Олланд, который покидает должность президента Франции и премьер-министр страны Бернар Казньов. Офис Олланда заявил, что с избранием Макрона президентом французы объединились вокруг "ценностей Республики".

Вместе с тем, Макрона поздравила и его оппонент на президентских выборах от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в Twitter также поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

"Поздравления Эммануэлю Макрону с его большой победой сегодня в качестве следующего президента Франции. Я очень с нетерпением жду сотрудничества с ним", - написал Трамп.

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Президент Европейского Совета Дональд Туск в своем Twitter поздравил с победой на выборах президента Франции следующим образом: "Поздравляю Эммануэля Макрона. Поздравляю французский народ за выбор свободы, равенства и братства перед тиранией фальшивых новостей", - заявил Туск.

Как сообщал УНИАН, независимый проевропейский кандидат, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон набрал 65,1% поддержки граждан.