Порошенко поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.

Об этом Порошенко написал в Twitter.

«Искренне поздравляю @EmmanuelMacron с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа Единой Европе», - отметил он.

«Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, по данным экзит-полов, независимый кандидат и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.