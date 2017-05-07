Порошенко поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции
По данным экзит-поллов, независимый кандидат и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции.
Об этом Порошенко написал в Twitter.
«Искренне поздравляю @EmmanuelMacron с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа Единой Европе», - отметил он.
«Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата», - добавил Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, по данным экзит-полов, независимый кандидат и лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон выиграл выборы президента Франции у своего конкурента от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Согласно данным экзит-пола Ipsos, Макрон получил 65,1% поддержки граждан.