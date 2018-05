В США самолет упал на жилые дома, есть погибшие (видео)

В США в городе Риверсайд, штат Калифорния, самолет упал на жилые дома, три человека погибли, сообщает Associated Press.

Легкомоторный самолет Cessna 310 направлялся из муниципального аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе, упал, повредив два частных дома. После этого начался большой пожар.

Сообщается, что начальник городского пожарного управления Майкл Мур рассказал о трех погибших, еще двое человек получили ранения.

#BreakingNews A Cessna 310 plane crashes into homes in Riverside. The plane was heading to San Jose from Riverside. @KTLApic.twitter.com/NEdrVxyVAA