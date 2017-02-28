В США самолет упал на жилые дома, есть погибшие (видео)

09:42, 28 февраля 2017
Мир
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На борту самолета была семья, которая летела из Disneyland.

Самолет упал на жилые дома / The Associated Press

В США в городе Риверсайд, штат Калифорния, самолет упал на жилые дома, три человека погибли, сообщает Associated Press.

Легкомоторный самолет Cessna 310 направлялся из муниципального аэропорта Риверсайда в Сан-Хосе, упал, повредив два частных дома. После этого начался большой пожар.

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Сообщается, что начальник городского пожарного управления Майкл Мур рассказал о трех погибших, еще двое человек получили ранения.

Тела погибших были найдены в обломках самолета, однако пока неизвестно, все ли жертвы были пассажирами воздушного судна. Известно, что на борту самолета находилась семья, которая возвращалась из парка развлечений Disneyland.

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Теги: #США#самолет#Калифорния