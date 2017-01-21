Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада

Ранее на отставке Башара Асада настаивала и Анкара, и повстанцы, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Анкара больше не может настаивать на точке зрения, что сирийский конфликт нельзя урегулировать без участия президента Асада, сказал Шимшек, выступая на экономическом форуме в Давосе. При этом он подчеркнул, что вина за продолжающуюся почти шесть лет войну, которая унесла жизни сотен тысяч человек, "полностью лежит на Асаде", передает Associated Press.

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Турция на протяжении последних лет выступала за уход сирийского президента от власти и поддерживала повстанцев, которые борются с его режимом. Однако, как сказал турецкий вице-премьер, его страна должна быть реалистичной, "поскольку на деле ситуация резко изменилась".

"Мы должны быть прагматиками, реалистами", - цитирует Шимшека агентство Reuters.

Заявление турецкого вице-премьера прозвучало за несколько дней до начала мирных переговоров по Сирии, запланированных на 23 июня в Астане. Инициатором встречи стали Россия и Турция, а также Иран.

В конце декабря власти трех стран добились заключения соглашения о прекращении огня между правительственной армией и сирийскими повстанцами, а еще раньше Россия и Турция смогли организовать эвакуацию повстанцев из осажденного Алеппо.