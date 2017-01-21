ООН: переговоры по Сирии в Астане не могут быть отдельной инициативой

В ООН направили своего представителя Стеффани де Мистуру на переговоры по Сирии, которые начинаются 23 января в Астане, передает Радио Свобода.

19 января Государственный департамент США сообщил, что в Вашингтоне получили приглашение на участие в мирных переговорах по Сирии, которые должны состояться в столице Казахстана, и рассматривают его.

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Москва и Анкара были посредниками в достижении соглашения о прекращении огня между силами Асада и повстанческими группами в конце декабря, но насилие продолжается, особенно вокруг столицы Сирии, Дамаска.

Повстанческие группы, которые должны принять участие в мирных переговорах, говорят, что будут обсуждать только поддержание неустойчивого перемирия и улучшения доступа гуманитарной помощи.

Россия, Иран и Турция продвигали идею сирийских мирных переговоров после того, как сирийские правительственные войска в прошлом месяце взяли под контроль Алеппо, что большую часть конфликта в Сирии было оплотом повстанцев.