В ООН заявили о проблемах с доставкой гуманитарной помощи сирийцам, несмотря на перемирие

Об этом сегодня сообщил советник по гуманитарным вопросам спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд, сообщает Deutsche Wellе.

Он призвал центральную власть в Дамаске, представителей местных администраций и все стороны конфликта разрешить доставку продуктов питания, медикаментов, воды и других товаров тем жителям Сирии, которые в этом нуждаются.

Читайте такжеЧто США утратили в Сирии - Bloomberg

Эгеланд обратил внимание на ситуацию с водоснабжением в Дамаске. По его данным, в течение двух последних недель около 5,5 млн человек в стране не имели доступа к централизованному водоснабжению, а запасы питьевой воды у них ограничены. По мнению Эгеланда, распространение болезней в таких условиях является лишь вопросом времени. Правительственные силы и повстанцы обвиняют друг друга в диверсиях и бомбардировках сетей водоснабжения, отмечает dpa.

По данным Эгеланда, 15 населенных пунктов в Сирии остаются в осаде. В целом 13,5 млн человек в стране зависят от гуманитарной помощи.

Новое перемирие в Сирии было заключено в конце декабря 2016 года при содействии Турции и России. В основном стороны конфликта соблюдают перемирие, хотя иногда наблюдатели фиксируют нарушения. Ожидается, что мирные переговоры между правительством и повстанцами начнутся в Казахстане 23 января.