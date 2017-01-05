В ООН заявили о проблемах с доставкой гуманитарной помощи сирийцам, несмотря на перемирие

22:20, 05 января 2017
Мир
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Многие люди в Сирии не могут получить гуманитарную помощь, несмотря на перемирие.

REUTERS

Об этом сегодня сообщил советник по гуманитарным вопросам спецпредставителя ООН по Сирии Ян Эгеланд, сообщает Deutsche Wellе.

Он призвал центральную власть в Дамаске, представителей местных администраций и все стороны конфликта разрешить доставку продуктов питания, медикаментов, воды и других товаров тем жителям Сирии, которые в этом нуждаются.

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Эгеланд обратил внимание на ситуацию с водоснабжением в Дамаске. По его данным, в течение двух последних недель около 5,5 млн человек в стране не имели доступа к централизованному водоснабжению, а запасы питьевой воды у них ограничены. По мнению Эгеланда, распространение болезней в таких условиях является лишь вопросом времени. Правительственные силы и повстанцы обвиняют друг друга в диверсиях и бомбардировках сетей водоснабжения, отмечает dpa.

По данным Эгеланда, 15 населенных пунктов в Сирии остаются в осаде. В целом 13,5 млн человек в стране зависят от гуманитарной помощи.

Новое перемирие в Сирии было заключено в конце декабря 2016 года при содействии Турции и России. В основном стороны конфликта соблюдают перемирие, хотя иногда наблюдатели фиксируют нарушения. Ожидается, что мирные переговоры между правительством и повстанцами начнутся в Казахстане 23 января.

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Теги: #война#Сирия#ООН