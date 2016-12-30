Россия внесла в ООН проект резолюции о прекращении боевых действий в Сирии

Об этом сообщает "Радио свобода".

Как сообщил 30 декабря постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, в документе говорится о необходимости «полного и немедленного» исполнения договоренностей, достигнутых 29 декабря в Астане.

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Договоренности были достигнуты при посредничестве России и Турции.

Перемирие, которое вступило в силу с полуночи 30 декабря, уже несколько раз было нарушено в ряде районов на северо-западе Сирии, где произошли вооруженные столкновения с участием авиации.

По сообщению наблюдателей за правами человека в Сирии и повстанцев, боевые действия велись на границе провинций Идлиб и Хама, а также под Дамаском.