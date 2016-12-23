Трамп заявил, что отношения ООН и США изменятся
23:37, 23 декабря 2016Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления на должность главы государства, отношения ООН и США изменятся.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", - говорится в сообщении.
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As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016
При этом Трамп не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.
Отметим, что несколько ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.
Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты.
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