Трамп заявил, что отношения ООН и США изменятся

23:37, 23 декабря 2016
Мир
2649 0

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что после его вступления на должность главы государства, отношения ООН и США изменятся. 

REUTERS

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМы будем лучше их: Трамп уверен в победе США в случае "гонки ядерных вооружений"

При этом Трамп не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

Отметим, что несколько ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Трамп#Израиль