Трамп заявил, что отношения ООН и США изменятся

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Что касается ООН, все будет иначе после 20 января", - говорится в сообщении.

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As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

При этом Трамп не уточнил, о каких именно изменениях идет речь.

Отметим, что несколько ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим.

Резолюцию поддержали 14 членов Совета, американская сторона воздержалась. Раньше США блокировали любые подобные проекты.