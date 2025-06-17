Жители столицы провели еще одну тревожную ночь без сна.

В ночь на 17 июня Киев вновь подвергся массированной атаке со стороны России. Есть погибшие и раненые, разрушения зафиксированы в разных частях города. Жители столицы провели еще одну тревожную ночь без сна.

Украинские знаменитости не остались в стороне - Григорий и Кристина Решетники, Маша Ефросинина, Даша Квиткова и другие поделились в соцсетях своими переживаниями и реакцией на трагические события.

"Украина горит... Киев в огне... Мир, не бойся... Пожалуйста, помоги нам, - написал Решетник, поделившись видео из Киева после атаки. - Они хотят уничтожить нас, но нас сломать невозможно - с нами Бог, с нами ВСУ".

Видео дня

Кристина Решетник также опубликовала видео с последствиями атаки и фото из укрытия, куда они спустились с детьми.

"Фильм ужасов, в съемках которого мы непосредственно участвуем. Это просто в голове не укладывается. Интересно, американские и европейские лидеры знают о том, что происходит у нас? У меня опускаются руки от несправедливости… Важно - распространять видео и фото, показывать происходящее миру! Потому что это просто ужас", - отметила она.

"Столько было семей сегодня, деток. Наши спали, слава Богу, потому что мы спустились сразу, как только начали лететь первые дроны на Киев, и, слава Богу, наши мальчики ничего не слышали, потому что так было громко. Даже здесь, под землей, все содрогалось", - добавила она.

Даша Квиткова и Маша Ефросинина показали фото из укрытия, добавив к ним короткие подписи.

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 17 июня Россия запустила по Киеву и окрестностям 175 дронов и более 14 ракет. Известно о погибших и раненых.

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