Речь идет о почти сотне боевых машин, которые швейцарские власти ни при каких условиях не соглашались отдавать Украине.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall не передаст Leopard 1A5 Украине. Танки пойдут на запчасти, сообщает инициатива German Aid to Ukraine.

Дискуссии относительно будущего 96 танков Leopard 1A5, приобретенных немецким оборонным гигантом Rheinmetall у швейцарской компании RUAG, продолжались месяцами. Наконец ситуация прояснилась: технику не передадут Украине, а используют для обслуживания подобных машин по всему миру.

Согласно официальной позиции Швейцарии, Leopard 1A5 не могут участвовать в схеме кругового обмена Ringtausch, которая предусматривает опосредованную передачу оружия Украине через третьи страны.

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Швейцарское законодательство строго запрещает реэкспорт вооружения в зоны активных конфликтов. В случае с RUAG, условия продажи в Германию содержали прямой запрет на дальнейшее использование танков или их компонентов в украинском театре боевых действий.

Несмотря на это, Rheinmetall нашел другое коммерческое решение - восполнить дефицит запчастей для Leopard 1 и техники на его базе. Такая техника до сих пор активно используется в ряде стран: в частности Турцией, Бразилией, Грецией и Чили. В Бразилии, например, возникли трудности с модернизацией из-за глобального дефицита запчастей, частично вызванного передачей этих машин в Украину.

Кроме танков, на базе Leopard 1 построены десятки вспомогательных боевых машин: бронированные тягачи Bergepanzer 2, инженерные Dachs, мостоукладчики Biber, системы ПВО Gepard и машины разминирования Wisent 1. Все они создают значительный рынок технического обслуживания, куда теперь заходит Rheinmetall.

Что касается Украины, пока официально известно о передаче 103 Leopard 1A5 и ожидании еще 32 единиц до конца года. Никакой информации о дальнейших поставках этой модели пока нет.

Leopard 1 на украинском фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, Бельгия намерена отправить протестировать в Украину модернизированный вариант Leopard 1A5BE с беспилотной башней Cockerill 3105 со 105-мм пушкой Cockerill HP.

По словам экспертов, одним из недостатков такой модернизации, является потребность в переделке корпусов оригинальных танков Leopard 1A5, что связано с наращиванием так называемого "кольца", учитывая высоты внутренних элементов башни. Аналитики говорят, что пока неизвестно, сколько времени и денег нужно на проведение "бельгийской" модернизации Leopard 1, однако в общем речь идет об "очень интересной машине".

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