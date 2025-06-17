Копенгаген назвали лучшим для жизни городом мира / фото ua.depositphotos.com

Датскую столицу Копенгаген, считающуюся одним из самых дорогих направлений Европы, признали самым удобным для жизни городом мира.

К такому выводу пришли аналитики Economist Intelligence Unit в своем ежегодном отчете о глобальном индексе удобства для жизни, в котором приняли участие 173 города. Их оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В этом отчете собраны данные, собранные в период с 14 апреля по 11 мая 2025 года, пишет Business Insider.

В частности, Копенгаген получил три наивысших балла по стабильности, образованию и инфраструктуре. Известный своими каналами, архитектурой и культурой, благоприятной для велосипедистов, датский город набрал 98 из 100 баллов согласно индексу отчета.

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Тем временем, австрийская столица Вена опустилась на второе место после трехлетнего пребывания на верхушке рейтинга. В частности, это связано с ростом угроз безопасности, которые привели к падению рейтинга стабильности города на пять пунктов.

В целом в пятерке лучших доминирует Западная Европа, также в первую десятку вошли города в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом единственным североамериканским городом в десятки оказался канадский Ванкувер.

В то же время, несмотря на то, что многие города показали рост оценок в области здравоохранения, образования и инфраструктуры, тенденция глобальной нестабильности и гражданских беспорядков привела к среднему баллу за пригодность для жизни в 76,1 из 100.

"Глобальная пригодность для жизни оставалась неизменной в течение последнего года, и, как и в 2024 году, баллы за стабильность снизились на глобальном уровне. Как и в 2024 году, баллы за стабильность снизились для Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В этом выпуске они также снизились для Азии на фоне усиления угроз военного конфликта для городов в Индии и на Тайване", – пояснил заместитель директора по промышленности в EIU Барсали Бхаттачарья.

При этом сСтабильность, измеряемая на основе распространенности преступности, угроз террора, военных конфликтов и гражданских беспорядков, не позволила городам США попасть в первую двадцатку. Выше всех в рейтинге оказалась гавайская столица Гонолулу, заняв 23-е место.

"Главная причина – более высокий уровень социальных беспорядков, часто коренящихся в расовом неравенстве страны, а также слабые законы о контроле над оружием, из-за которых преступления часто бывают жестокими и смертельными", – говорится в пресс-релизе EIU.

В то же время наибольший рост в этом году показали Эль-Хубар (Саудовская Аравия), поднявшийся на 13 позиций, и Джакарта (Индонезия), поднявшаяся на 10 позиций. 

10 самых удобных для жизни городов мира в 2025 году

  1. Копенгаген, Дания.
  2. Вена, Австрия.
  3. Цюрих, Швейцария.
  4. Мельбурн, Австралия.
  5. Женева, Швейцария.
  6. Сидней, Австралия.
  7. Осака, Япония.
  8. Окленд, Новая Зеландия.
  9. Аделаида, Австралия.
  10. Ванкувер, Канада.

Копенгаген – что еще нужно знать туристам

Как сообщал УНИАН, прошлым летом власти Копенгагена представили программу CopenPay, чтобы побудить туристов вести себя более экологично. Среди прочего, туристам пообещали вознаграждение в виде бесплатной еды и развлечений в обмен на сбор мусора или прибытие в город на экологически чистом транспорте.

При этом мэр города призвала туристов не покупать марихуану на культовой Пушер-стрит, поскольку власти и жители датской столицы обеспокоены криминогенной ситуацией в Свободном городе Кристиания.

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