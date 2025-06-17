Второе место в рейтинге досталось Вене, а третье – Цюриху.

Датскую столицу Копенгаген, считающуюся одним из самых дорогих направлений Европы, признали самым удобным для жизни городом мира.

К такому выводу пришли аналитики Economist Intelligence Unit в своем ежегодном отчете о глобальном индексе удобства для жизни, в котором приняли участие 173 города. Их оценивали по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В этом отчете собраны данные, собранные в период с 14 апреля по 11 мая 2025 года, пишет Business Insider.

В частности, Копенгаген получил три наивысших балла по стабильности, образованию и инфраструктуре. Известный своими каналами, архитектурой и культурой, благоприятной для велосипедистов, датский город набрал 98 из 100 баллов согласно индексу отчета.

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Тем временем, австрийская столица Вена опустилась на второе место после трехлетнего пребывания на верхушке рейтинга. В частности, это связано с ростом угроз безопасности, которые привели к падению рейтинга стабильности города на пять пунктов.

В целом в пятерке лучших доминирует Западная Европа, также в первую десятку вошли города в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом единственным североамериканским городом в десятки оказался канадский Ванкувер.

В то же время, несмотря на то, что многие города показали рост оценок в области здравоохранения, образования и инфраструктуры, тенденция глобальной нестабильности и гражданских беспорядков привела к среднему баллу за пригодность для жизни в 76,1 из 100.

"Глобальная пригодность для жизни оставалась неизменной в течение последнего года, и, как и в 2024 году, баллы за стабильность снизились на глобальном уровне. Как и в 2024 году, баллы за стабильность снизились для Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. В этом выпуске они также снизились для Азии на фоне усиления угроз военного конфликта для городов в Индии и на Тайване", – пояснил заместитель директора по промышленности в EIU Барсали Бхаттачарья.

При этом сСтабильность, измеряемая на основе распространенности преступности, угроз террора, военных конфликтов и гражданских беспорядков, не позволила городам США попасть в первую двадцатку. Выше всех в рейтинге оказалась гавайская столица Гонолулу, заняв 23-е место.

"Главная причина – более высокий уровень социальных беспорядков, часто коренящихся в расовом неравенстве страны, а также слабые законы о контроле над оружием, из-за которых преступления часто бывают жестокими и смертельными", – говорится в пресс-релизе EIU.

В то же время наибольший рост в этом году показали Эль-Хубар (Саудовская Аравия), поднявшийся на 13 позиций, и Джакарта (Индонезия), поднявшаяся на 10 позиций.

10 самых удобных для жизни городов мира в 2025 году

Копенгаген – что еще нужно знать туристам

Как сообщал УНИАН, прошлым летом власти Копенгагена представили программу CopenPay, чтобы побудить туристов вести себя более экологично. Среди прочего, туристам пообещали вознаграждение в виде бесплатной еды и развлечений в обмен на сбор мусора или прибытие в город на экологически чистом транспорте.

При этом мэр города призвала туристов не покупать марихуану на культовой Пушер-стрит, поскольку власти и жители датской столицы обеспокоены криминогенной ситуацией в Свободном городе Кристиания.

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