Россия вывела все самолеты с ключевой авиабазы, - СМИ

Аэродром Энгельс-2 вдруг опустел, а спутник видит лишь два муляжа, имитирующих контуры самолетов.

На авиабазе Энгельс-2 в Саратовской области РФ - одном из главных центров стратегической авиации России - впервые за долгое время не осталось ни одного самолета. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Sentinel-2 от 15 июня, передает NV.

Авиабаза Энгельс-2 долгое время использовалась для запуска стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС во время массированных ракетных атак на Украину, а также в операциях в Сирии. Однако сейчас база полностью опустела.

"На снимках видно только возможные фальш-цели, а не настоящие самолеты", - отметил военный корреспондент Сергей Окунев.

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Россия еще в 2023 году начала маскировать отсутствие самолетов, рисуя их контуры краской на бетоне, но метод потерял эффективность.

После украинской операции "Паутина", которая 1 июня ударила по четырем российским авиабазам, Москва перебросила основные силы стратегической авиации на Дальний Восток. Как сообщают OSINT-аналитики AviVector, не менее 7 бомбардировщиков Ту-160 были перемещены в Анадырь, Елизово и Казань, 11 Ту-22М3 - на Украинку в Амурской области, а часть Ту-95МС - из Энгельса.

"Паутина" ударила по аэродромам РФ

Как сообщал УНИАН, Россия прячет свои самолеты после операции СБУ под кодовым названием "Паутина". Это масштабная атака, проведенная Украиной 1 июня 2025 года по четырем ключевым авиабазам стратегической авиации РФ: Оленья (Мурманская область), Белая (Иркутская), Дягилево (Рязанская) и Иваново. Целью стали стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые используются для массированных ракетных ударов по Украине.

После удара Москва была вынуждена срочно перебросить значительную часть авиации на Дальний Восток. Это существенно усложнило логистику и снизило оперативную эффективность дальней авиации РФ.

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