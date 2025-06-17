Российские войска в ночь на 17 июня нанесли массированный удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. По данным МВД, в Одессе есть погибшая и много раненых. В Киеве, в результате прямого попадания в многоэтажку, обрушился один из подъездов. По предварительным данным, погибли 15 человек, десятки ранены. Столичные власти сообщили, что под вражеским огнем было 27 локаций - жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры. Разбор завалов и тушение пожаров продолжается.

В то же время президент США Дональд Трамп, который до сих пор размышляет, нужно ли применить к России новые санкции, и считает, что исключение РФ из G8 было ошибкой, досрочно покинул саммит "Большой семерки" в Канаде, где должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Нет никаких сомнений, что поведение Кремля подпитывается поведением Белого дома (специально использую коллективные обозначения вместо личных имен, потому что окружение Трампа так же виновно в неспособности предоставить своему президенту факты и исправить его ошибки, как и окружение Путина). Вместо того, чтобы надавить на агрессора для прекращения войны, обезопасив своих европейских союзников, американская администрация вывела международного преступника из изоляции, создала ему теплую ванну, пытается отмыть пятна крови на его репутации и вернуть его в клуб приличных государств.

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Что в этой ситуации делать нам?

Во-первых, объяснять европейцам, что с таким подходом война распространится на западные от Украины территории Европы. И произойдет это не в течение нескольких лет, а еще до конца текущего года - пока Европа не готова, а США гарантированно бездействуют.

Следовательно, агрессора надо остановить здесь и сейчас, чтобы не пришлось делать это гораздо западнее.

Во-вторых, объяснять американцам, что с таким подходом сама Америка окажется в опасности довольно быстро, поскольку авторитарные режимы воспринимают такую политику как проявление слабости и неуверенности, следовательно, захотят получить от этого дивиденды. Прольется кровь американцев, чего лидеры страны как раз хотят избежать.

В-третьих, объяснить самим себе, что надо настраиваться на долгую войну - это единственный путь к ее быстрому завершению. Война не закончится до того момента, пока Россия не потеряет способность ее вести. Чем дольше мы продолжаем думать, что война скоро закончится, тем дольше война будет продолжаться. Чем быстрее мы настроимся на долгую войну, тем быстрее война завершится. Эту парадоксальную идею мозг отказывается воспринимать, как, собственно, и любую другую основополагающую идею стратегии, начиная с самой простой: хочешь мира - готовься к войне.

Поменять свое отношение к ситуации - это точно каждый и каждая из нас могут сделать, в отличие от первых двух пунктов.

В-четвертых, объяснить разным способом нашим руководителям, что нынешняя система управления страной ведет нас к плохим сценариям. Думаю, граждане найдут способ передать это сообщение на печерские холмы, я еще об этом буду писать.