Атака России по Киеву имела две цели, отметил Сергей Грабский.

Уменьшение интервала между тревогами происходит из-за того, что Россия пытается исследовать систему ПВО Украины. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Чтобы выяснить, успевает ли после такого перерыва система ПВО Украины восстановиться. Успевает ли она приготовиться к следующей атаке. Такой перерыв и реакция украинской системы ПВО должна свидетельствовать о том, насколько она эффективна для дальнейших ударов. Противник тестирует нас", - сказал Грабский.

Он также рассказал об особенностях ночной атаки РФ по Киеву. По его словам, оккупанты использовали тактику нескольких волн, запуская воздушные цели по Украине.

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"Она характеризуется относительной рассредоточенностью. Били не по одной точке, а по нескольким районам. Что свидетельствует, что эта атака имела несколько задач... Уничтожение, как они считают, военного потенциала. И террор местного населения, принуждение к капитуляции", - добавил Грабский.

Ночная атака РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 июня российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, для этого оккупанты использовали 472 средства воздушного нападения, в частности "шахеты", крылатые ракеты и баллистику.

Для ударов по Киеву россияне использовали ракеты с кассетными боеприпасами, рассказал мэр Виталий Кличко. Он пояснил, что враг это сделал для увеличения жертв среди гражданского населения.

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