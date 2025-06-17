Еврокомиссар по вопросам энергетики не хочет "пополнять копилку Путина деньгами".

В министерстве энергетики Австрии считают, что страны Европейского Союза (ЕС) должны рассмотреть возможность возобновления импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения, которое положит конец войне в Украине, сообщает Financinal times.

По данным источников издания, государственный секретарь Австрии по вопросам энергетики Элизабет Зехетнер обратилась с такой просьбой к своим коллегам из ЕС на встрече в Люксембурге.

Тем временем, сегодня, 17 июня, Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить любые новые газовые контракты с Россией и разорвать существующие в течение следующих двух лет - независимо от результата мирных переговоров.

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Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен сообщил, что гипотетическое мирное соглашение между Украиной и Россией не должно автоматически привести к возобновлению блоком импорта российского газа.

"Это было бы очень глупым решением, потому что это было бы просто пополнением военной копилки Путина деньгами. Я думаю, что это было бы повторением ошибок, которые мы сделали в прошлом", - добавил он, отметив, что предложенный Еврокомиссией запрет на импорт российского газа будет действовать, "пока кто-то не решит его изменить".

Издание напоминает, что европейские чиновники ранее обсуждали, должно ли возвращение к импорту российского газа быть частью мирных переговоров с Россией, однако Комиссия решительно выступает против такого шага.

Отказ ЕС от российского газа - последние новости

Еврокомиссия предложит немедленно запретить импорт российского газа. Действующие долгосрочные контракты, в случае поддержки идеи ЕК, будут расторгнуты с 2028 года. Новый формат запрета не требует консенсуса стран-членов блока, следовательно, позволяет обойти вето Венгрии и Словакии.

В то же время, не только Венгрия и Словакия против идеи запретить импорт российского газа в ЕС. Франция и Бельгия пока отказываются поддержать план Еврокомиссии по запрету импорта российского газа, поскольку обеспокоены потенциальными судебными исками со стороны Москвы.

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