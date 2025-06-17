Инвесторы и в дальнейшем опасаются перебоев с поставками нефти из-за войны Израиля и Ирана.

Цены на нефть выросли во вторник, 17 июня, из-за опасений, что ирано-израильский конфликт может обостриться, что повышает риск перебоев в поставках нефти из ключевого региона добычи на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 34 цента, до 73,57 долларов за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 29 центов, до 72,06 доллара за баррель.

В понедельник, 16 июня, цены на нефть снизились более чем на 1% в ожидании ослабления интенсивности конфликта между Израилем и Ираном после того, как СМИ сообщили, что Тегеран стремится прекратить военные действия. Однако беспокойство возросло после того, как президент США Дональд Трамп в своем посте в социальной сети призвал "всех" эвакуироваться из столицы Ирана.

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"Конфликт между Ираном и Израилем все еще актуален и, возможно, настроения инвесторов держатся на "военных рисках", - отмечает Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova, в электронном письме.

Эксперт добавляет, что рынок также ожидает решения Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

Тем не менее, большая часть рынка сосредоточена на неопределенности вокруг ирано-израильских военных действий.

Издание напоминает, что Иран - третий по величине производитель среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Боевые действия могут угрожать поставкам нефти, что приведет к росту цен на "черное золото".

Американские СМИ вечером 16 июня сообщили, что Трамп предлагает возобновить переговоры с Тегераном по ядерной сделке. Вместе с тем, журналисты отмечают, что другие сообщения об инциденте, связанном с судоходством в Оманском заливе, подчеркивают риски для компаний, которые перевозят нефть и топливо в регионе.

Цены на нефть - последние новости

16 июня цены на нефть сначала росли из-за опасений распространения ирано-израильского конфликта и перебоев с поставками нефти.

В то же время, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Иран и Израиль будут способствовать прекращению огня, но добавил, что иногда странам приходится сначала воевать.

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