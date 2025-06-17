Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 17 июня, вырос на 7 копеек и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник подорожал на 17 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 17 июня, также вырос и составляет 48,54 гривни.

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Нацбанк установил на 17 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Официальный курс евро на вторник установлен на уровне 48,07 грн за один евро, то есть гривня потеряла 38 копеек.

Курс доллара сегодня подорожал на 5 копеек и в среднем составляет 41,75 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 48,45 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,70 гривни за евро.

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