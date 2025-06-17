Температура снизится по всей1 стране, кроме юга.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода с комфортной температурой, но через несколько дней ожидается новое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, неделя будет теплой, а на юге жаркой. Однако такая погода продлится всего несколько дней. Уже перед выходными температура снизится.

"20-го июня похолодает (кроме юга)", - спрогнозировала она и добавила, что также ожидаются периодические дожди - преимущественно по северу Украины.

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В Киеве, по ее данным, также в целом будет тепло, но 20-го и 21-го июня похолодает на несколько градусов.

О том, что в Киеве на этой неделе станет прохладнее, говорят и в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на этой неделе в столице будет царить в основном комфортная погода, однако уже накануне выходных очередное похолодание.

В период с 17 по 21 июня на Киевщине и в столице прогнозируется неустойчивая погода с изменениями атмосферного давления и температурными колебаниями. В то же время в зоне повышенного давления воздух будет прогреваться достаточно хорошо, если небо будет оставаться малооблачным.

Теплее всего будет 18 июня, а 20 и 21 июня с севера поступит новая волна холода, что приведет к снижению температур - как ночной, так и дневной. Максимальная температура в эти дни не будет превышать +17°.

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