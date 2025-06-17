Всего российские оккупанты запустили 472 средства воздушного нападения - 440 дронов и 32 ракеты.

Силам обороны Украины этой ночью удалось обезвредить 428 воздушных целей, запущенных российскими захватчиками. Зафиксировано попадание в 10 локациях. Обломки сбитых дронов и ракет упали в 34 локациях.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram, в ночь на 17 июня (с 20.00 16 июня) противник атаковал 472 средствами воздушного нападения. Основное направление удара - город Киев.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локально потеряны:

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Огневыми средствами сбито 239 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов), 163 - локально потеряны/подавлены РЭБ (Всего враг запустил 440 дронов, около 280 из них - "шахеды").

Также обезврежены 2 аэробаллистические Х-47 М2 "Кинжал", одна - локально потеряна (всего было две таких ракеты).

Обезврежено 15 крылатых ракет Х-101 (всего этих ракет было 16).

Обезврежено 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69, одна - локально потеряна (всего было 9 таких ракет).

Обезврежена 1 противорадиолокационная ракета Х-31П (лок. втр.).

Также российские оккупанты запускали 4 крылатые ракеты "Калибр", но не сообщается, были ли эти ракеты сбиты, или куда эти ракеты могли попасть.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях", - говорится в сообщении.

Атака РФ 17 июня

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате российской атаки по меньшей мере 14 человек погибли, еще 60 человек ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев этой ночью пережил один из самых страшных ударов. Ви отметил, что такие атаки - "чистой воды терроризм" и весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как реагируют на террористов.

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