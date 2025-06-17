Такая норма кофе помогает предотвратить сердечные заболевания и диабет.

Последние исследования показали, что утренняя чашка кофе не просто помогает проснуться и взбодриться. Оказывается, употребление кофе также снижает риск некоторых заболеваний и, соответственно, уменьшает риск ранней смерти.

Как пишет Earth.com, метаанализ 2025 года, опубликованный в Frontiers in Nutrition, показал, что у людей с диабетом, которые потребляли от одной до четырех чашек в день, снизился риск сердечных заболеваний и смертности.

Ученые указывают, что антиоксидантные компоненты в кофе арабика могут играть роль в защите клеток от стресса.

Видео дня

Также некоторые сорта кофе содержат вещества, которые могут помочь организму управлять холестерином. Они также могут поддерживать активность инсулина, что является фактором поддержания здорового уровня глюкозы.

Отмечается, что безопасный предел для большинства здоровых взрослых составляет около 400 миллиграммов кофеина в день, что составляет примерно четыре чашки по 8 унций (250 мл).

Пи превышении этого количества могут возникнуть такие проблемы, как бессонница или нервозность, а также проблемы с пищеварением в некоторых случаях.

Польза кофе при диабете

Умеренное потребление кофе связано с улучшением чувствительности к инсулину, что помогает организму более эффективно переносить глюкозу из крови в клетки. Этот эффект может снизить риск развития диабета 2 типа и помочь людям с этим заболеванием лучше контролировать уровень сахара в крови.

Кофеин также может по-разному влиять на метаболизм глюкозы у каждого человека. У некоторых он может немного повышать уровень сахара в крови на короткое время. Влияние зависит от генетики, переносимости кофеина и того, что съедено с кофе или после него, отмечают эксперты.

В большом опросе те, кто сообщал о нескольких выпитых чашках кофе в день, имели более низкие показатели осложнений по сравнению с непьющими.

Вместо чая

Чай имеет сходство с кофе, поскольку содержит биоактивные соединения, которые могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Листья Camellia sinensis содержат полифенолы, которые могут помочь уменьшить воспаление. Это может быть особенно актуально для людей, следящих за уровнем сахара в крови.

Анализ показал, что у людей с диабетом, которые выпивали до двух чашек чая в день, наблюдались благоприятные тенденции, связанные с сердечными заболеваниями и смертностью.

Ранее УНИАН объяснял, какой сорт кофе лучше - арабика или робуста - и рассказывал об их преимуществах и недостатках.

Вас также могут заинтересовать новости: