Под Сумами у врага также сейчас есть две цели, отметил Михаил Жирохов.

Ситуация на некоторых участках Донецкой области для Сил обороны Украины критическая. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Россияне сконцентрировали довольно большое количество резервов. И очевидно, что это наступление, которое еще не началось массированно, пойдет для прорыва к админгранице с Днепропетровской областью. И будет нацелено на взятие Константиновской агломерации. Этих огромных городов, которые находятся на острие российского удара", - сказал Жирохов.

Он добавил, что российская тактика мотоштурмов сейчас работает в местах, где враг пытается прорваться в сторону Днепропетровской области. Ведь там более открытая территория и незначительное количество лесополос, за которые могут зацепиться Силы обороны Украины. Зато в районе Константиновки ситуация отличается.

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"Дальше там будут бои за каждый населенный пункт. В сторону Константиновки там большое количество населенных пунктов. За каждый из которых наша армия держится довольно успешно", - добавил Жирохов.

Он также рассказал о ситуации на Сумщине. По словам эксперта, враг с самого начала своего наступления не имел задачи взять областной центр. Зато у россиян там есть две ниши тактические цели. Жирохов отметил:

"Первое - перерезать дорогу Юнаковка-Суджа, которая сделала бы невозможным логистику наших подразделений, которые все еще находятся в Курской области. И вторая задача - это подойти к Сумам на ближайшую дистанцию, с которой можно было бы кошмарить город. А поскольку Сумы находятся в 35 километрах от границы. То даже продвижение на 5-10 километров - это уже существенно в этих условиях. И они выходят на позиции, с которых они смогут обстреливать Сумы из реактивных систем залпового огня".

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупантыпытаются взять Константиновку в окружение сразу с трех направлений. Сейчас россияне пытаются двигаться в сторону города из Покровска.

Также Трегубов рассказал о попытках РФ штурмовать в сторону Днепропетровской области. По его словам, враг пытается дойти до админграницы сразу с двух направлений. Трегубов добавил, что на фронте наблюдается нетипичное оживление российских войск.

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