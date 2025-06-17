Никто не погиб, но были пострадавшие.

В результате российского воздушного нападения на Киев обломки сбитого дрона повредили общежитие Киевского авиационного института (НАУ). Об этом сообщила депутат Киевского городского совета, исполняющая обязанности ректора образовательного учреждения Ксения Семенова в Instagram.

"Прилет обломков в общежитие КАИ", - сообщила Семенова.

По ее словам: "все живы, есть раненые".

"Остаток атаки все сидели в укрытии, на этих общежитиях большой бункер. Быстро среагировали все службы и безопасность университета. Команда РГА тоже была. Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие", - добавила она.

Студентов и сотрудников из поврежденного общежития сейчас переселяют.

По информации телеканала "Киев24", в общежитиях в целом повреждено около 30 комнат. В одних комнатах полностью повреждено имущество, а в других - только выбиты стекла и оконные рамы

Кроме того, из-за вражеского обстрела были госпитализированы три человека. Им уже оказали помощь и отпустили.

Российская атака на Киев 17 июня

Как сообщал УНИАН, этой ночью Киев подвергся одной из крупнейших российских воздушных атак. Российские захватчики выпустили по столице и окрестностям 175 дронов и более 14 крылатых ракет. Ракета попала в жилой дом. Эта российская атака унесла жизни по меньшей мере 15 украинцев, еще более 100 ранены. Чтобы увеличить количество жертв, Россия применила ракеты с кассетными боеприпасами.

Также в Киеве после ничего обстрела ограничили движение транспорта на некоторых улицах.

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