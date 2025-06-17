С 2019 года цены на номера в испанских отелях взлетели почти на 50%.

Из-за повышенного спроса туристов на отдых в Испании цены в отелях и хостелах по состоянию на май 2025 года выросли на 7% в годовом исчислении.

При этом новые данные показывают, что средняя стоимость номера в мае 2025 года составила почти на 50% больше, чем в 2019 году, сообщает The Olive Press.

Как отмечают аналитики, тенденция показывает устойчивый рост с 2017 года, прерванный только резким падением в 2020 году из-за ограничений на поездки из-за пандемии COVID-19.

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Рост цен на отели в Испании совпадает с возрождением туризма после пандемии: Евростат сообщает о 70%-ном росте количества туристов в стране с 2021 года, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

Эксперты предполагают, что рост цен вызван сочетанием нескольких факторов. Ограниченное строительство новых отелей и недавние ограничения на размещение на Airbnb в рамках правительственных мер по решению проблемы нехватки жилья ограничили предложение, что привело к росту расходов.

Между тем, такие регионы, как Балеарские острова, где туризм составляет почти половину экономики, согласно исследованиям Европейского парламента, видят, как последствия отражаются на местных рынках, а жилье становится все более недоступным.

Издание также напоминает, что Испания приняла рекордные 94 миллиона иностранных гостей в 2024 году, что на 13% больше, чем в предыдущем году, а прогнозы CaixaBank Research предсказывают 5%-ный рост ВВП в сфере туризма в 2024 году.

Однако, как отметили в Travel and Tour World, помимо доходов в бюджет массовый туризм также принес немало проблем, в том числе связанных с ростом цен на недвижимость.

При этом Испания уже на пути к тому, чтобы снова побить прошлогодние показатели по туризму и принять более 100 миллионов туристов в 2025 году. На данный момент восходящая траектория не показывает никаких признаков замедления, заставляя многих задуматься о том, как Испания будет балансировать свою экономику, основанную на туризме, с потребностями своих жителей.

Проблемы з жильем в Испании

Как ранее сообщал УНИАН, в последние годы на фоне всплеска чрезмерного туризма в Испании резко обострилась жилищная проблема. Местные жители жалуются, что для них остается все меньше доступного жилья под долгосрочную аренду, поскольку владельцы недвижимости предпочитают сдавать ее дороже туристам посуточно. Это привело к массовым протестам против туризма по всей стране, последние из которых состоялись в минувшие выходные.

Тем временем, испанские власти пытаются найти решение кризису с жильем. Так, в мае этого года платформе Airbnb приказали удалить более 65 тысяч предложений для туристов, якобы из-за нарушений правил регистрации.

Вскоре правительство Испании также анонсировало налог на краткосрочную аренду жилья туристам в размере 21%, который вдвое превысит ставку на номера в отелях.

В свою очередь в Airbnb заявили, что несправедливо возлагать ответственность за проблему только на них, поскольку в отелях по-прежнему останавливается гораздо больше туристов.

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