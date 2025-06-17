Прощание с погибшим на фронте украинским актером Юрием Фелипенко состоится в четверг, 19 июня. Об этом сообщила в Instagram его супруга, ведущая Катерина Мотрич.
"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня - стало бы утешением".
Прощание с Юрием Фелипенко состоится в Киеве. В 11:00 в Театре на Подоле пройдет церемония для близких и друзей актера. Все, кто желает отдать дань памяти защитнику, смогут присоединиться к прощанию в 13:30 в Михайловском соборе.
Пользователи в комментариях выражают слова благодарности Юрию за службу и поддержки: "Обнимаю вас. Дай Бог вам сил это выдержать", "Катя, держитесь, пожалуйста", "Честь и вечная память Герою", "Большая благодарность Герою".
Напомним, о том, что Юрий Фелипенко погиб на фронте, стало известно 15 июня.
Актер служил в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Это ужас и боль": украинские звезды оплакивают трагическую гибель Юрия Фелипенко
- "Я жив!": Потап попал в больницу и нарвался на резкую критику в сети (фото)
- Леся Никитюк подтвердила, что беременна: "Это волшебный период" (фото)
- "Под землей все содрогалось": украинские звезды вышли на связь после жуткой атаки на Киев