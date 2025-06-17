Актер погиб на фронте.

Прощание с погибшим на фронте украинским актером Юрием Фелипенко состоится в четверг, 19 июня. Об этом сообщила в Instagram его супруга, ведущая Катерина Мотрич.

"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня - стало бы утешением".

Прощание с Юрием Фелипенко состоится в Киеве. В 11:00 в Театре на Подоле пройдет церемония для близких и друзей актера. Все, кто желает отдать дань памяти защитнику, смогут присоединиться к прощанию в 13:30 в Михайловском соборе.

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Пользователи в комментариях выражают слова благодарности Юрию за службу и поддержки: "Обнимаю вас. Дай Бог вам сил это выдержать", "Катя, держитесь, пожалуйста", "Честь и вечная память Герою", "Большая благодарность Герою".

Напомним, о том, что Юрий Фелипенко погиб на фронте, стало известно 15 июня.

Актер служил в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

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