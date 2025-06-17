Из 440 беспилотников около 280 были именно с боевой частью.

Сегодня российская оккупационная армия нанесла по Украине террористический удар - Киев вражеские "шахеды" окружали с разных сторон. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Тактика - летят сотни и сотни боеприпасов... Вспомнил Ближний Восток - там тоже сотни и сотни...

"Сегодня и Киев, и другие города пережили настоящий террор. Огромное количество дронов сегодня было задействовано - 440. С ними также ракеты - и "Кинжал", и Х-101, Х-59/69...", - сказал Игнат.

Видео дня

По его словам, противник атаковал с разных направлений большим количеством дронов, таких как ударные БПЛА Shahed и "Пародиями" - БПЛА разных типов, которые имитируют ударные беспилотники.

"Но на этот раз "шахедов" было довольно-таки много - из всех 440 БПЛА около 280 были именно "шахеды". Их огромное количество просто с разных сторон окружали Киев, залетали по руслу Днепра, остальные с восточного, западного отрезков, атакуя столицу в разных районах. Поэтому последствия ужасные, которые мы сегодня видим, именно от большого количества (дронов - УНИАН)", - пояснил Игнат.

Он добавил, что много ракет было сбито, например, из 16 крылатых ракет Х-101 одна попала в дом, но 15 сбиты силами ПВО. В то же время военный отметил, что четыре ракеты морского базирования "Калибр" не удалось сбить на Запорожском направлении.

"В целом удары зафиксированы в 10 локациях в разных регионах страны. Также около на 34 локациях есть последствия в частности от падения обломков...", - уточнил спикер.

Игнат подчеркнул, что найдены фрагменты кассетных боеприпасов, которыми Россия сегодня обстреливала столицу. Военный напомнил, что такие боеприпасы имеют большое количество поражающих элементов, которые разлетаются на очень большое расстояние. Россияне это делают, чтобы поразить как можно больше людей и это подтверждает - по Украине нанесен именно террористический удар.

Говорить о тактике врага, отметил военный, не корректно, потому что это "летят сотни и сотни боеприпасов". Аналогичные события происходят на Ближнем Востоке, где на Израиль запускают сотни баллистических ракет. Игнат подчеркнул, что вообще трудно представить, как такая маленькая страна противодействует огромному количеству баллистики. Как добавил Игнат, Украина значительно больше Израиля, но последствия тоже ужасные и сегодня основной удар пришелся по Киеву.

Взрывы в Киеве 17 июня - подробности

Как писал УНИАН, в Киеве в результате атаки РФ по меньшей мере 14 человек погибли, еще 60 человек ранены. Также пострадали другие населенными пункты Украины.

По данным украинских военных, Силам обороны этой ночью обезвредили 428 воздушных целей, запущенных РФ. В целом противник атаковал 472 средствами воздушного нападения, основное направление удара - Киев. Огневыми средствами сбито 239 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов), более 160 локально потеряны/подавлены РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости: