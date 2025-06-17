В списке есть Водолеи.

Неделя с 16 по 22 июня принесет развязку затяжным проблемам у Водолеев, Скорпионов и Овнов. Солнце переходит в Рак, Марс - в Деву, а это активизирует темы здоровья, повседневных дел и эмоционального баланса, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Водолей

Вы проходите через непростой этап в семье. Возможны споры с родственниками или коллегами. Постарайтесь не поддаваться провокациям - квадрат Марса с Ураном может усилить напряжение. Ищите поддержки у тех, кто вам близок. Период сложный, но временный. Ретроградный Плутон поможет увидеть, кто действительно на вашей стороне. Забота о себе поможет восстановить силы.

Скорпион

Неделя высветит трудности в личных отношениях. Могут возникнуть недопонимания с партнёром, вызывая эмоциональную нестабильность. Влияние Марса и Урана может спровоцировать внезапные конфликты. Сосредоточьтесь на своих целях и внутренней устойчивости. Работа над самооценкой и поддержка близких помогут вам восстановиться.

Овен

Вы чувствуете ограничения - финансовые или личные. Важно понять, кто или что вас сдерживает, и стоит ли это менять. Влияние квадратов затрагивает ваш фундамент - дом, финансы, личность. Пересмотрите бюджет и пересоберите приоритеты. Немного терпения и реализма - и вы снова выйдете вперед. Улучшения уже не за горами.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака скоро ждет новая жизнь и настоящее счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: