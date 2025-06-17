Речь идет о людях, которые проживали в доме Соломенском районе столицы.

Женщина разыскивает родных, которые вернулись из укрытия в дом в Соломенском районе Киева, который попал под ракетный удар.

В сюжете телеканала "Киев24" с места попадания ракеты в столичный жилой дом в Соломенском районе отмечается, что родные женщины не выходят на связь.

"Когда все стихло. И как будто не летели дроны они вернулись из укрытия и через несколько минут произошел взрыв", - отметила госпожа Лилия. Родные женщины не выходят на связь.

По данным канала, пока известно о 5 людях, пропавших без вести, но информация до сих пор уточняется, потому что продолжается разбор завалов в доме, где полностью разрушен подъезд из-за прямого попадания российской баллистической ракеты.

Удар по Киеву 17 июня

Как сообщал УНИАН, российская ракета в ночь с 17 июня попала в девятиэтажку в Соломенском районе Киева.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что несколько человек уже спасены, но еще могут быть жители дома под завалами. По его словам, девятиэтажный дом сложился до уровня полутора-двух этажей, а ракета прошла через все этажи вплоть до подвала.

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