В мае украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Соответствующие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.
Наиболее популярными в этом сегменте оказались электрические авто - на них пришлось 46% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (36%) и гибридные авто (10%). На дизельные и авто с ГБО пришлось 6% и 2% продаж соответственно.
ТОП-10 моделей подержанных авто возрастом до пяти лет:
- Tesla Model Y - 544 единицы;
- Tesla Model 3 - 318;
- Nissan Rogue - 230;
- Kia Niro - 215;
- Mazda CX-5 - 207;
- Hyundai Kona - 172;
- Chevrolet Bolt - 147;
- Volkswagen Tiguan - 147;
- Ford Escape - 110;
- Audi e-tron Sportback - 108.
Специалисты напоминают, что всего в мае автопарк нашей страны пополнили 22 тыс легковых автомобилей с пробегом.
Рынок автомобилей - советы экспертов
Ранее специалисты назвали 12 очень надежных машин с пробегом, которые могут прослужить долгие годы без поломок. В список попали, в частности, Toyota 4Runner (первого поколения), Honda Accord (четвертого поколения), Ford F-150 (двенадцатого поколения) и Hyundai Elantra (пятого поколения).
Также недавно специалисты назвали десятку лучших "больших" машин с бюджетным ценником. В список попали, в частности, Peugeot 5008, Citroen Grand C4 SpaceTourer, Skoda Kodiaq, Audi Q7 и Volvo XC90.