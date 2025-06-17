Наиболее популярными в этом сегменте рынка оказались электрические авто.

В мае украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Соответствующие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электрические авто - на них пришлось 46% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (36%) и гибридные авто (10%). На дизельные и авто с ГБО пришлось 6% и 2% продаж соответственно.

ТОП-10 моделей подержанных авто возрастом до пяти лет:

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Tesla Model Y - 544 единицы;

Tesla Model 3 - 318;

Nissan Rogue - 230;

Kia Niro - 215;

Mazda CX-5 - 207;

Hyundai Kona - 172;

Chevrolet Bolt - 147;

Volkswagen Tiguan - 147;

Ford Escape - 110;

Audi e-tron Sportback - 108.

Специалисты напоминают, что всего в мае автопарк нашей страны пополнили 22 тыс легковых автомобилей с пробегом.

Рынок автомобилей - советы экспертов

Ранее специалисты назвали 12 очень надежных машин с пробегом, которые могут прослужить долгие годы без поломок. В список попали, в частности, Toyota 4Runner (первого поколения), Honda Accord (четвертого поколения), Ford F-150 (двенадцатого поколения) и Hyundai Elantra (пятого поколения).

Также недавно специалисты назвали десятку лучших "больших" машин с бюджетным ценником. В список попали, в частности, Peugeot 5008, Citroen Grand C4 SpaceTourer, Skoda Kodiaq, Audi Q7 и Volvo XC90.

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