Наиболее популярными оказались электрические авто / фото ua.depositphotos.com

В мае украинцы приобрели 6,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Соответствующие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электрические авто - на них пришлось 46% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (36%) и гибридные авто (10%). На дизельные и авто с ГБО пришлось 6% и 2% продаж соответственно.

ТОП-10 моделей подержанных авто возрастом до пяти лет:

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  • Tesla Model Y - 544 единицы;
  • Tesla Model 3 - 318;
  • Nissan Rogue - 230;
  • Kia Niro - 215;
  • Mazda CX-5 - 207;
  • Hyundai Kona - 172;
  • Chevrolet Bolt - 147;
  • Volkswagen Tiguan - 147;
  • Ford Escape - 110;
  • Audi e-tron Sportback - 108.

Специалисты напоминают, что всего в мае автопарк нашей страны пополнили 22 тыс легковых автомобилей с пробегом.

Рынок автомобилей - советы экспертов

Ранее специалисты назвали 12 очень надежных машин с пробегом, которые могут прослужить долгие годы без поломок. В список попали, в частности, Toyota 4Runner (первого поколения), Honda Accord (четвертого поколения), Ford F-150 (двенадцатого поколения) и Hyundai Elantra (пятого поколения).

Также недавно специалисты назвали десятку лучших "больших" машин с бюджетным ценником. В список попали, в частности, Peugeot 5008, Citroen Grand C4 SpaceTourer, Skoda Kodiaq, Audi Q7 и Volvo XC90.

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