Организм отреагировал на данную потерю неожиданно.

Украинская певица Тоня Матвиенко раскрыла свой текущий вес и поделилась основными принципами питания. Артистка призналась, что в последний раз сбросить килограммы ей помог не самый здоровый фактор - сильный стресс. Об этом она рассказала в эфире Люкс FM.

"Я не могу посоветовать диету, это был стресс, нервозность. Это плохо. Здоровье летит. Лучше так не худеть", - отметила она.

По словам певицы, она всегда находилась в хорошей форме и не зацикливалась на показателях веса. Несмотря на изменения в теле, Матвиенко никогда не сидела на строгих диетах, предпочитая сбалансированное питание и бережное отношение к себе. Однако после утраты мамы организм отреагировал неожиданно:

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"После похорон я набрала 10 кг всего за два месяца. Уже прошло полтора года, как мамы нет, и я уже не набираю вес, а, наоборот, худею", - призналась артистка.

До этого ее стабильный вес составлял 50 кг, максимум - 67 кг. После рождения ребенка Тоня вернулась к 55 кг, а сейчас сбросила еще немного и чувствует себя уверенно в своем теле.

"Да, я похудела. До коронавируса я всегда была худая, но потом что-то пошло не так. Самый большой вес, который у меня был в жизни, это 67 кг. Это для меня много, потому что я всегда весила 50. После родов мне удалось вернуться к 55 кг и сейчас я еще немножко похудела, поэтому у меня, видимо, мой идеальный вес. Больше худеть не собираюсь", - добавила она.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, как в 19 лет стала жертвой домогательств.

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