Иран спрятал главную ядерную базу в горе, только США могут ее уничтожить, - NYT

США не согласились поставлять Израилю такие ракеты, опасаясь, что страна применит их против Ирана.

Самый укрепленный ядерный объект Ирана, Фордо, был построен глубоко в горе, чтобы защитить его от нападения. Только американские военные имеют бомбу, способную уничтожить его, пишет The New York Times.

Крепость ядерной программы Ирана

Фордо - чрезвычайно укрепленный подземный ядерный объект Ирана, построенный внутри горы для защиты от воздушных атак. Он играет ключевую роль в обогащении урана, который, по данным МАГАТЭ, в 2023 году достиг уровня 83,7% - почти порога ядерного оружия.

Только США имеют авиационную бомбу, способную поразить Фордо - 13 000-килограммовую GBU-57 (MOP). Ее может нести только стратегический бомбардировщик-невидимка B-2. Израиль не имеет подобного вооружения и не получил разрешения от США на его закупку.

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"Мы не поставляли эти бомбы Израилю, потому что не хотели, чтобы они их использовали", - сказал генерал Джозеф Вотел, бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Израильский подход: удары вокруг Фордо

Военные чиновники считают, что Израиль может повредить поддерживающие объекты вокруг Фордо - электростанции, инфраструктуру, входы в объект. Также обсуждается возможность использования спецназа для закладки взрывчатки внутри.

"Физика проблемы остается неизменной", - подчеркнул генерал Кеннет Маккензи, - "Это очень сложная цель".

В прошлом Израиль успешно атаковал объекты в Сирии, используя авиацию и спецоперации. Один из рассматриваемых планов по Фордо предусматривает вертолетную высадку спецназа с подрывом объекта изнутри. Но в Иране такая миссия значительно рискованнее.

"Не все сводится к взлету и бомбардировке", - сказал посол Израиля в США Ехиэль Лейтер.

США между сдерживанием и риском

Пока президент Трамп не одобрил изменение политики в отношении передачи "бомб-пробойников" Израилю. В Вашингтоне обеспокоены, что совместный удар по Фордо может вызвать международный кризис, радиационное загрязнение и ответные удары по американским базам.

"Участие США в ударе по Ирану будет расценено как агрессия против суверенного государства", - предупреждает генерал Вотел.

Между тем США перемещают танкеры-заправщики и самолеты в регион на фоне обострения. Израиль имеет воздушное доминирование над частью иранского пространства, что открывает ограниченные возможности для удара по Фордо, но без гарантии успеха.

Удары Израиля по Ирану

В июне 2025 года Израиль нанес авиаудары по ядерным объектам Ирана, утверждая, что Тегеран приблизился к созданию атомной бомбы. В ответ Иран атаковал израильские города баллистическими ракетами и дронами.

Это - первый прямой конфликт между странами, который вышел за пределы прокси-войны. Обе стороны понесли потери среди гражданского населения. Существует риск вовлечения других игроков региона, в частности США.

Ключевая угроза - распространение войны на Ближний Восток и дестабилизация глобальной безопасности.

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