По словам специалистов, летательный аппарат имеет размах крыла примерно 52 м.

Новый спутниковый снимок показал ранее неизвестный китайский малозаметный летательный аппарат, построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло". Об этом сообщает The War Zone.

На снимке можно видеть секретную испытательную базу КНР в провинции Синьцзян, которую используют для испытаний беспилотных летательных аппаратов.

Сама новинка выглядит впечатляюще. По мнению специалистов, аппарат имеет размах примерно 52 м.

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Чтобы было понятно - именно такой размах крыла имеет огромный американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. У нового B-21 этот показатель меньше и составляет около 40 м.

Эксперты не могут точно сказать, что именно удалось увидеть на китайской авиабазе.

Они предполагают, что речь идет об очень большом высотном малозаметном дроне, который является концептуально близким к разведывательному американскому RQ-180. В пользу этого говорит отсутствие кабины пилотов.

Новые авиационные разработки Китая

Стоит сказать, что сегодня Китай активно испытывает и новые пилотируемые военные самолеты. Один из них знают как Chengdu J-36. Предполагается, что это большой малозаметный истребитель-бомбардировщик, который имеет три двигателя.

Другой китайской новинкой стал малозаметный самолет J-XDS, который рассматривают как прототип истребителя шестого поколения. Его разработчиком выступала Shenyang Aircraft Corporation. Он значительно меньше J-36 и имеет два двигателя.

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