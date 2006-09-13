В Москве тяжело ранен замглавы Центробанка

Заместитель председателя правления Центробанка России Андрей Козлов госпитализирован в критическом состоянии в результате покушения, произошедшего в среду вечером на территории московского футбольного клуба "Спартак".

Около 21.00 двое неизвестных преступников убили водителя Козлова и нанесли несколько тяжелых ранений самому зампреду правления Центробанка, а затем скрылись с места происшествия. В настоящее время врачи борются за его жизнь: у Козлова тяжелые огнестрельные ранения в грудь и живот, которые потребовали срочной операции.

Лента.ру