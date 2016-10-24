В результате крушения самолета на Мальте погибли 5 французских таможенников (фоторепортаж)

Об этом сообщает мальтийское издание Malta Today.

Правительство Мальты подтвердило, что полет самолета осуществлялся в рамках операции французских таможенников. Операция проводилась в течение последних пяти месяцев и была направлена на отслеживание маршрутов незаконной торговли и перевозок, в том числе торговли людьми и наркотиками.

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После катастрофы были найдены тела всех пяти французских граждан.

Как сообщили мальтийские чиновники, видеоматериалы и информация очевидцев, в том числе трех военных Вооруженных сил Мальты, свидетельствуют, что взрыв не мог быть причиной катастрофы самолета.

Как сообщал УНИАН, сначала иностранные СМИ информировали, что на Мальте разбился самолет с чиновниками Европейского агентства по охране внешних границ стран-членов ЕС (Frontex) на борту. Однако верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини опровергла эту информацию.