На Мальте разбился легкомоторный самолет с чиновниками пограничной службы ЕС (фото, видео)

На его борту, по предварительным данным, находились чиновники пограничной службы ЕС, передает Sky News.

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В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.

Свидетель рассказал Times, что самолет внезапно накренился на правый бок, вскоре после взлета "пошел прямо к земле".

Судно совершало рейс в город Мисурата (Ливия).

Сейчас вылеты и прилеты самолетов в аэропорту Мальты приостановлены.