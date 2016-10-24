На Мальте разбился легкомоторный самолет с чиновниками пограничной службы ЕС (фото, видео)
10:40, 24 октября 2016Мир
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24 октября в аэропорту на Мальте разбился легкомоторный самолет.
По меньшей мере 5 человек погибли / twitter.com/eddydeg
На его борту, по предварительным данным, находились чиновники пограничной службы ЕС, передает Sky News.
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В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.
Свидетель рассказал Times, что самолет внезапно накренился на правый бок, вскоре после взлета "пошел прямо к земле".
Судно совершало рейс в город Мисурата (Ливия).
Сейчас вылеты и прилеты самолетов в аэропорту Мальты приостановлены.
Captured this moments after #Luqa plane crash;all shocked pre take off.sharing this via data @pinkdixie22@rebeccagyeo@BBCBreaking#Maltapic.twitter.com/PxpErWH8yX— Ed_De Gaetano (@eddydeg) October 24, 2016
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