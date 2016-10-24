На Мальте разбился легкомоторный самолет с чиновниками пограничной службы ЕС (фото, видео)

10:40, 24 октября 2016
Мир
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24 октября в аэропорту на Мальте разбился легкомоторный самолет.

По меньшей мере 5 человек погибли / twitter.com/eddydeg

На его борту, по предварительным данным, находились чиновники пограничной службы ЕС, передает Sky News.

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В результате аварии погибли по меньшей мере пять человек.

Свидетель рассказал Times, что самолет внезапно накренился на правый бок, вскоре после взлета "пошел прямо к земле".

Судно совершало рейс в город Мисурата (Ливия).

Сейчас вылеты и прилеты самолетов в аэропорту Мальты приостановлены.

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