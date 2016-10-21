Египет продал "Мистрали" России за $1 – министр обороны Польши

Об этом заявил министр обороны Польши Энтони Мацеревич, передает Associated Press.

Мацеревич сказал об этом во время парламентских дебатов в четверг, а потом пояснил журналистам, что информация из "надежных источников". Подробностей он не рассказал.

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"Для сохранения мира во всем мире было бы лучше, если Египет откажется от этой сделки", - добавил Мацеревич, отметив, что это стало бы уроком для России.

Два военных судна были построены во Франции для России, но продажа не состоялась из-за российской аннексии Крыма. Позже "Мистрали" выкупил Египет.