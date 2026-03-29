'В искренности намерений у меня большие сомнения': Юрина эмоционально высказалась о Каменских

Артистка подчеркнула, что каждому следует заниматься своим направлением в творчестве.

Певица Юлия Юрина, которая является гражданкой РФ, но уже долгое время пытается получить украинский паспорт, высказалась о Насте Каменских.

Не секрет, что еще в 2023 году артистка сделала пост о коллегах, которые, по ее словам, паразитируют на вышиванках и не разбираются в фольклоре. Тогда речь шла о нескольких певицах, среди них была и Каменских. Сейчас Юлия подчеркнула, что не изменила своего мнения, вспомнив языковой скандал с NK.

"Я не отказываюсь от своих слов. Посмотрите: а где сейчас эта Настя Каменских? Когда она выпустила трек, где появлялась в вышитой рубашке с мотанкой, для меня это до сих пор выглядит как прямая эксплуатация украинских традиций. Они увидели, что у украинцев есть спрос на украинское, и начали делать конъюнктурную музыку на украинском языке для того, чтобы просто удержаться на плаву. Позже Настя Каменских где-то заявила, что "какая разница, на каком языке говорить". Поэтому в искренности намерений таких исполнителей у меня были и остаются большие сомнения", – подчеркнула Юрина в интервью OBOZ.UA.

Певица добавила, что занимается украинской народной песней с трех лет и имеет профильное образование. Поэтому, когда видит коллег, которые не близки к фольклору, у нее возникает немало вопросов.

"Если Настя Каменских хорошо делает поп – пусть это будет поп, без искусственного погружения в традиции, которые не являются ее органичной частью. И для меня это выглядит как минимум странно, когда человек публично обижается на критику, а потом сама же говорит, что ей легче петь на испанском, и что русский язык – не проблема", – отметила Юлия.

