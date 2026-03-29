'Война выбрала нас': инженер назвал главные вызовы для производства дронов в Украине

Украина стала одним из ведущих мировых производителей дронов.

Дроны стали одним из главных видов оружия во время российско-украинской войны. Это относительно дешевые средства поражения, которые значительно дешевле ракет.

Производство дронов

Александр Грачев, который был одним из защитников Донецкого аэропорта во время войны на востоке Украины, в интервью EL PAÍS рассказал, как возникла идея основать компанию по производству дронов TSIR. По его словам, все началось еще в 2014 году.

Грачев поделился, что после аннексии Крыма Россией он вступил в армию добровольцем. Позже он сражался против сепаратистов в Донецком аэропорту.

"Да, я был одним из киборгов и сражался, чтобы защитить нашу землю. Когда россияне окружили нас, нужно было быстро найти решение для воздушной разведки. Так и возникла идея использовать дроны в боевых действиях", - вспоминает Грачев.

Он заявил, что именно на этой основе родилась компания TSIR, которая после заключения партнерства с финской фирмой Summa Defence разрабатывает стратегическую линейку летательных аппаратов для поставок в страны НАТО.

"Мне бы хотелось основать компанию, которая бы создавала мир во всем мире, но война, пришедшая в мой дом, не оставила мне другого выбора. Мы не выбирали войну. Война выбрала нас", - подчеркнул Грачев.

В издании отметили, что Украина стала одним из ведущих мировых производителей дронов. Сейчас Украина производит около четырех миллионов дронов в год, в то время как в США выпускают всего около 100 000 дронов ежегодно.

"Поверьте, это значительное число, и оно растет в геометрической прогрессии. Сегодня мы наблюдаем продолжающуюся эскалацию со стороны России, несмотря на все попытки достичь мирного соглашения. Мы видим примеры усиления локальной агрессии в разных частях мира и общего роста глобальной напряженности. Все это стимулирует развитие дронов. Поэтому в 2026, 2027, 2028 и последующие годы производство дронов будет расти в геометрической прогрессии", - добавил Грачев.

Также он отметил, что производство современных дронов зависит от технологически сложных компонентов, для изготовления которых требуются специальные минеральные ресурсы (литий, никель, графит, редкоземельные элементы, такие как неодим или диспрозий). Эти элементы широко используются в двигателях и датчиках беспилотных систем.

"Китай контролирует от 70% до 90% рынка редкоземельных элементов, необходимых для производства материалов для аккумуляторов. Это создает серьезную зависимость в цепочках поставок для оборонной промышленности и производства дронов по всему миру. В целом глобальные цепочки поставок сосредоточены в руках нескольких крупных игроков, что создает риски для продолжения производства западных и украинских производителей", - объяснил Грачев.

Подготовка специалистов

Грачев отметил, что еще одной проблемой остается нехватка кадров. Он заявил, что в первую очередь это касается Европы.

"Европа должна инвестировать в подготовку специалистов высочайшего уровня в области производства, использования и интеграции беспилотных систем в современные вооруженные силы или новые оборонные альянсы", - объяснил Грачев.

По его мнению, необходимо финансирование школ пилотов FPV-дронов, а также инженеров и всей вспомогательной инфраструктуры.

"Пилот должен пройти обучение и подготовку, а затем его знания и навыки должны постоянно обновляться, чтобы соответствовать новым вызовам, технологическим достижениям и меняющимся условиям на поле боя. Дроны производятся и развиваются гораздо быстрее, чем люди могут научиться управлять архитектурой поля боя", - сказал Грачев.

Грачев добавил, что обучение пилота или инженера требует не только денег, но и времени. Он подчеркнул, что у РФ есть люди, ресурсы и деньги.

США не хотят, чтобы Украина поставляла свои дроны на Ближний Восток

Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что США не заинтересованы в том, чтобы Украина поставляла свои технологии и оружие напрямую странам Персидского залива. Вместо этого США хотят сами получать эти технологии, например, от Украины, а затем экспортировать их в страны Персидского залива.

По словам Рахманина, США заинтересованы в том, "чтобы все, что поставляется в страны Персидского залива, поставляли Соединенные Штаты".

