США теряют оружие, которое важнее любых ракет, - обозреватель Bloomberg

В последнее время появляются сообщения о том, что запасы иранских ракет сократились с примерно 5000 единиц до тысячи с небольшим, а США и их союзники на Ближнем Востоке теперь запускают по одной-две ракеты Patriot на каждую воздушную угрозу со стороны Тегерана вместо тех залпов, которые обрушивались на противника в начале конфликта.

США теряют оружие, которое важнее любых ракет

Как пишет британский журналист и колумнист Bloomberg Макс Гастингс, сейчас обе стороны конфликта испытывают нехватку боеприпасов. Более того, он заявил, что президент США Дональд Трамп исчерпывает более важное американское оружие, чем простое оборудование - веру в то, что глава Белого дома говорит миру о войне, мире и всем остальном.

Гастингс отметил, что Трамп утверждает, что его администрация ведет переговоры с Ираном, в то время как иранцы это отрицают. В это же время в мире царит неопределенность относительно того, верить ли его версии или той, которую выдвигают сторонники Тегерана.

Колумнист подчеркнул, что в разгар войны невозможно сказать всю правду. Тем не менее, он считает, что важно выглядеть более достоверной стороной, чем противник. По его словам, практически ни один европейский союзник не верит утверждению Трампа о том, что ядерные амбиции Ирана представляют неминуемую угрозу для Израиля или Запада.

Гастингс отметил, что Трамп регулярно нападает на различные СМИ, распространяя при этом очевидную ложь. Например, после падения ракеты Tomahawk на школу для девочек в Минабе он утверждал, что ракета якобы была иранской. Также президент США стремится закрыть "Голос Америки" и подает иск на BBC на миллиарды долларов в суд Флориды.

Более того, председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр, который является другом Трампа, угрожает отозвать лицензии у американских СМИ, которые не транслируют версию войны в Иране, продвигаемую администрацией США, подчеркнул Гастингс.

Почему это большая проблема для США

Журналист считает, что потеря авторитета США имеет огромное значение не только сейчас или даже на оставшийся срок президентства Трампа, но и для будущего страны. По его словам, если страна решит говорить и вести себя так, что с моральной точки зрения ее будет невозможно отличить от соперничающих сверхдержав, то другие страны могут выбрать в качестве партнеров Китай или Россию.

Гастингс отметил, что сейчас США не воспринимаются, особенно в Европе, как страна, заслуживающая доверия. Он подчеркнул, что даже сверхдержавам нужны друзья, однако у Вашингтона осталось всего несколько союзников, которые готовы искренне поддерживать его.

"Правда - это не просто добродетель. Это оружие, которое нынешняя администрация бездумно сломала собственными руками, даже в то время как ведет войну, в которой едва ли кто-то, кроме израильтян, видит смысл или оправдание", - резюмировал журналист.

США готовятся к наземной операции в Иране - что известно

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране. По словам собеседников издания, тысячи американских солдат и морских пехотинцев уже прибывают на Ближний Восток.

Источники отмечают, что такие потенциальные наземные операции не будут полномасштабным вторжением в Иран, а могут вместо этого включать рейды, проводимые силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями. При этом такая миссия может подвергнуть военных США множеству угроз, включая иранские беспилотники и ракеты, наземный огонь и самодельные взрывные устройства.

