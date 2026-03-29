На ремонт поврежденной дроном ЧАЭС нужны средства: счет на сотни миллионов, – МИД

Европейские партнеры выделяют десятки миллионов евро на ремонт саркофага Чернобыльской атомной электростанции, поврежденного в результате российской атаки. Об этом в интервью Укринформу сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, объект, защищающий мир от радиации, получил повреждения в результате атаки российского дрона. Стоимость восстановления безопасности на сегодня составляет около 500 млн евро.

Вопрос ядерной угрозы обсуждался во время визита главы МИД во Францию. Именно Париж предложил вынести эту тему на повестку дня. По мнению министра, проблема безопасности станции давно вышла за пределы локальной беды.

"Этот год – год печальной даты, 40-й годовщины Чернобыльской трагедии. И Франция, как председательствующая в G7, предложила обсудить этот вопрос накануне донорской конференции, которая состоится в Украине в апреле", – добавил глава МИД.

По словам Сибиги, международные партнеры уже начали озвучивать суммы, которые они готовы выделить на спасение объекта. Проект будет реализовываться совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Хотя общая сумма еще не собрана, первые транши уже подтверждены.

"В ходе этого заседания уже прозвучали конкретные обязательства со стороны ряда стран по пополнению бюджета будущего фонда", – сказал он.

Несмотря на то, что министр не стал называть точные взносы каждой страны, он подчеркнул, что уже есть подтверждение на "несколько десятков миллионов евро". По его мнению, это свидетельствует о том, что мир услышал Украину.

"Поэтому процесс привлечения донорских средств сдвинулся с мертвой точки", – подытожил глава украинской дипломатии.

Ранее УНИАН писал, что МАГАТЭ созвало экстренное заседание из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Эти атаки создают серьезные риски для работы атомных электростанций, поскольку они зависят от стабильного электроснабжения. Из-за повреждений подстанций и сетей растет угроза ядерной аварии, ведь без электричества могут отказать системы охлаждения реакторов.

Добавим, что в Минэнерго сообщили, что после российского обстрела Чернобыльскую АЭС удалось снова подключить к объединенной энергосистеме Украины. Все объекты станции, в частности хранилища ядерного топлива и конфайнмент, работают в штатном режиме, а уровень радиации остается в пределах нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: